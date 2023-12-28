سقوط مسيّرة في الجولان وفصيل عراقيّ يتبنى

تحطّمت طائرة مسيّرة، قرب قرية، في مرتفعات الجولان السوريّ المحتل، بعد إعلان فصيل عراقيّ مسؤوليته عن هجوم، في المنطقة، وفق ما أكّد الجيش الإسرائيليّ.



ورجّحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الطائرة المسيّرة الهجومية مزوّدة بمتفجرات وأُطلقت من سوريا وأُسقطت، ليل الأربعاء، جنوب مستوطنة إلياد، ما أدى لأضرار مادية من دون التسبب بضحايا.



وأكّد الجيش الإسرائيليّ لوكالة "فرانس برس" أنّ مسيّرة تحطمت، قرب إلياد، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية في هذا الشأن.



وأعلنت المقاومة الإسلامية، في العراق، التي تضم فصائل موالية لإيران، في بيان، استهداف هدف حيويّ، في الجولان بالأسلحة المناسبة وذلك "نصرة لأهلنا، في غزة".