سوريا تحذّر من أنّ سياسات إسرائيل تُنذر بإشعال المنطقة

طالبت دمشق الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدوليّ بوضع حدّ للسياسات العدوانية الإسرائيلية.



ورأت دمشق أنّ هذه السياسات تنذر بإشعال المِنطقة، بعد مقتل قيادي بارز، في الحرس الثوريّ الإيرانيّ، في سوريا بقصف.



وكان قد أعلن الحرس مقتل الجنرال رضي موسوي، "حد المستشارين الأكثر خبرة، في سوريا، في ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفته، قرب دمشق.



واعتبرت وزارة الخارجية السورية، في رسالتين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن أنّ "العدوان الإسرائيليّ، الذي أدّى إلى استشهاد موسوي يشكّل انتهاكًا فاضحًا، لاتفاقية فيينا، للعلاقات الدبلوماسية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".