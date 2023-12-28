وزارة الدفاع الصينية: الصين ملتزمة بحل الخلافات بالحوار والتشاور

أكّدت وزارة الدفاع الصينية التزام الصين دائمًا، بحل الخلافات، من خلال الحوار والتشاور.



وقالت: :لكنّنا لن تغض الطرف عن الاستفزازات والمضايقات المتكررة من الفلبين."



وأدلى المتحدث باسم الوزارة وو تشيان بهذه التصريحات، خلال مؤتمر صحافيّ، بعد أن اتهمت الفلبين سفنًا صينية بإطلاق مدافع المياه على سفنها، في القرب من جزيرة سكند توماس شول، في بحر الصين الجنوبيّ.