هذا ما بلغه عدد القتلى والمصابين في بيت لاهيا وخان يونس والمغازي

قُتل خمسون فلسطينيًا وأُصيب عشرات آخرين، في قصف إسرائيليّ، في مناطق بيت لاهيا وخان يونس والمغازي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، في غزة.