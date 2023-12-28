لافروف: مساعي الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا فشلت

أكّد وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف عزم موسكو على تحقيق أهدافها، في عملياتها العسكرية، في أوكرانيا.



ورأى أنّ "مساعي الغرب، لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا" فشلت تمامًا.



وقال لافروف، في مقابلة، مع وسائل الإعلام الرسمية الروسية، إنّ دول مجموعة السبع تعتزم مناقشة صيغة للسلام، اقترحها الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي والتي اتفقوا عليها، في قمة سرّية.