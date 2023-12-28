طهران تودّع قياديا في الحرس الثوري قُتل بضربة إسرائيلية في سوريا

شارك الآلاف، في طِهران، في مراسم وداع الضابط البارز، في الحرس الثوري الإيرانيّ رضي موسوي، الذي قُتل، في ضربة إسرائيلية، قرب دمشق، وفق ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".



وهتف المشاركون، في التشييع، الذي أُقيم، في ساحة الإمام الحسين، وسط العاصمة الإيرانية شعارات "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل".



ورفعوا صور موسوي واللواء قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية، في بغداد مطلع 2020.



وأعلن الحرس الثوريّ مقتل الجنرال رضي موسوي، "أحد المستشارين الأكثر خبرة"، في سوريا، في ضربة صاروخية إسرائيلية.



ولم تعلّق إسرائيل رسميا على ذلك.