روسيا تعيد إفتتاح سفارتها في بوركينا فاسو

روسيا تعيد إفتتاح سفارتها في بوركينا فاسو

تعيد روسيا الخميس إفتتاح سفارتها في بوركينا فاسو المغلقة منذ العام 1992، وفق ما أفادت مصادر حكومية في واغادوغو والسفير الروسي في ساحل العاج المعتمد في بوركينا.



وأعلنت حكومة الدولة الإفريقية في بيان أن "روسيا ستفتتح رسميًا سفارتها في واغادوغو الخميس".



بدوره، أكد السفير الروسي في ساحل العاج أليكسي سالتيكوف لوكالة فرانس برس أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بتعيين سفير أصيل في العاصمة بوركينا فاسو.