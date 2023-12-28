روسيا وناسا تتفقان على تمديد رحلاتهما إلى محطة الفضاء الدولية حتى 2025

روسيا وناسا تتفقان على تمديد رحلاتهما إلى محطة الفضاء الدولية حتى 2025

إتفقت روسيا ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على تمديد رحلاتهما إلى محطة الفضاء الدولية حتى العام 2025، على ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) الخميس.



وقالت الوكالة الروسية في بيان: "بهدف الحفاظ على موثوقية محطة الفضاء الدولية بشكل عام، ولضمان وجود أقله ممثل واحد من من روسكوزموس وناسا في قسميهما في المحطة، جرى التوصل إلى إتفاق مع الشركاء الأميركيين سنة 2023 لتمديد المهمات الفضائية حتى العام 2025".



ووقعت إضافتان ملحقتان بالإتفاق بين روسيا وناسا في شأن الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية في تموز وكانون الأول 2023، وفق المصدر نفسه.



وأعلنت روسيا في تموز 2022 عزمها الإنسحاب بعد العام 2024 من محطة الفضاء الدولية التي تضم وجودًا دائمًا لرواد فضائها وحيث تؤدي دورًا بارزًا. ويشكل إنشاء محطة مدارية روسية جديدة أولوية لوكالة روسكوزموس.



وفي تشرين الأول، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القسم الأول من هذه المحطة الروسية الجديدة يتوقع أن يوضع في المدار عام 2027، واعدًا بمواصلة تحقيق إنجازات فضائية رغم النكسات الأخيرة التي عانتها موسكو في هذا المجال.