غارات وعمليات برية في وسط غزة وجنوبها

كثّف الجيشُ الإسرائيلي غاراتِه وعملياتِه البرية في وسط غزة وجنوبها، مع تواصلِ التحذيراتِ الدولية من خطرٍ جسيمٍ يطالُ المدنيين، في القطاع، حيث تجاوزَت محصلةُ القتلى 21 ألفَ شخصٍ بحسبِ أرقام حماس.



وأقر الجيش الإسرائيليّ بإصابة 49 عسكريًا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



واعترف بإصابة 921 عسكريًا منذ بداية العمليات البرية، في قطاع غزة.







