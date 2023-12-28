ارتفاع حصيلة الشهداء في القصف الاسرائيلي في غزة

ارتفعت حصيلة شهداء القصف الاسرائيلي لغزة إلى 21320 شخصا في اليوم الثالث والثمانين لنشوب الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في القطاع.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحافي: "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 21320 شهيدا 55603 إصابة منذ السابع من تشرين الاول الماضي".