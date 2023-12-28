خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار... هذا ما تعمل القاهرة عليه

طرحت القاهرة مقترحًا، لإنهاء إراقة الدماء، في غزة، بما في ذلك خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، وفق ما أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في مِصر، ضياء رشوان.وأعلن أنّ مِصر طرحت إطارًا، لمقترح، لمحاولة تقريب وجهات النظر، بين الأطراف المعنية، سعيًا لوقف العدوان على غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة.وقال رشوان إنّ مصر لم تتلق، حتى الآن، أي ردود على الإطار المقترح من أي من الأطراف المعنية.وأشار إلى أنّه عند ورود الردود سيُبلور المقترح، بصورة مفصلة وإعلانه كاملًا للرأي العام المصريّ والعربيّ والعالميّ.