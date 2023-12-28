أردوغان: تركيا ستعزز قواعدها الثابتة التي أقامتها حديثا في شمال العراق خلال الأشهر المقبلة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستعزز قواعدها الثابتة التي أقامتها حديثا في شمال العراق خلال الأشهر المقبلة بعد أن قٌتل 12 جنديا تركيا في المنطقة.



وقال أردوغان في اجتماع بثه التلفزيون في أنقرة: "في السنوات القليلة الماضية، أنشأنا طُرُقا تمتد مئات الكيلومترات في شمال العراق لقواعدنا الثابتة. ننجز نفس الأعمال في أماكن جديدة نسيطر عليها".



وأضاف: "بحلول الربيع، سنكون قد أكملنا البنية التحتية لقواعدنا التي أنشأناها حديثا (في شمال العراق) وسنجعل الإرهابيين غير قادرين على وضع أقدامهم في المنطقة".

