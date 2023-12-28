القوات الكردية تعلن قتل قيادي من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، قتلها قيادياً بارزاً في تنظيم الدولة الإسلامية، قالت إنه المسؤول عن مخيم الهول الذي يؤوي عشرات الآلاف من النازحين وبينهم أفراد عائلات الجهاديين في شمال شرق سوريا.



وأوردت في بيان أنّ وحداتها داهمت الليلة الماضية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن خيمة كان بداخلها "المسؤول عن مخيم الهول في التنظيم" المدعو أبو عبيدة العراقي.



وأضافت: "بعد أن طلبت منه قوّاتنا الاستسلام، رفض وحاول أن يفجر الحزام الناسف الذي يرتديه، إضافة إلى مبادرته الى إطلاق النار على قواتنا ومقاومتها، فاضطرّت قواتنا إلى التعامل معه بالمثل وإطلاق النار عليه وقتله".