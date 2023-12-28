موافقة إسرائيلية مبدئية لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة عن طريق قبرص

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن اسرائيل أعطت موافقة مبدئية لقبرص على إنشاء ممرّ بحري لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمّرته الحرب.



ويهدف الاقتراح الذي يجري التفاوض بشأنه منذ أكثر من شهر، إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة حيث يعاني نحو 2,4 نسمة من نقص مزمن في المياه والغذاء والوقود والأدوية وغيرها من مقومات الحياة في ظل دخول محدود للمساعدات.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات، إن "إسرائيل وافقت مبدئيا على نظام يسمح بفحص المساعدات الدولية تحت إشراف إسرائيلي في قبرص قبل تسليمها مباشرة إلى قطاع غزة|.



وقال حيات لوكالة فرانس برس: "هناك موافقة مبدئية على هذا الإجراء لكن لا تزال هناك بعض المشاكل اللوجستية التي تنتظر الحل".



واقترحت قبرص إنشاء ممر لجمع وتفتيش وتخزين المساعدات في الجزيرة قبل شحنها إلى قطاع غزة.



وقالت مصادر رسمية لوكالة الأنباء القبرصية إن قبرص أنهت الجزء الخاص بها من الإجراءات قبل أن تثار مسألة أمن السفن التي تقترب من غزة وأمن أطقمها ومن سيتسلم المساعدات.