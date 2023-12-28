عقوبات أميركية على فرد وثلاث شركات صرافة بتهمة تسهيل نقل الدعم المالي إلى الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على فرد وثلاثة شركات صرافة تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى جماعة الحوثي اليمنية، وذلك في أحدث رد أميركي على هجمات الحوثيين على السفن.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن "شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن".



وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في البيان: "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".