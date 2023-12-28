الأمم المتحدة تدعو إلى عدالة انتقالية حقيقية في إثيوبيا

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى عدالة انتقالية "حقيقية" في إثيوبيا، قائلا إنه "يجب وضع ضحايا الانتهاكات أثناء الصراع في قلب العملية".



وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان تقريرا مشتركا يدعو أديس أبابا إلى معالجة إرث البلاد من الانتهاكات والتجاوزات بطريقة تعطي الأولوية لحقوق الضحايا وأسرهم وحاجاتهم.



وقال تورك: "أرحب باتخاذ إثيوبيا خطوات ملموسة لوضع سياسة وطنية للعدالة الانتقالية بما يتماشى مع اتفاق وقف القتال".



وأضاف: "من المهم أن تكون هذه الجهود شاملة ومتماشية مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع وضع الضحايا والسكان المتضررين، لا سيما النساء والفتيات، في قلبها".



وتابع ت: "من خلال إبراز تجارب السكان المتضررين بشكل مباشر في كل أنحاء إثيوبيا وإسماع صوتهم، من المهم أن يثري هذا التقرير المناقشات الجارية بشكل صحيح لتطوير سياسة مشروعة وشاملة وحقيقية بشأن العدالة الانتقالية".



ولفت الى أنهم أعربوا عن شكوكهم في ما إذا كان النظام القضائي الحالي يتمتع بالصدقية والاستقلال والكفاءة الكافية، واقترحوا إجراء إصلاحات وتشكيل لجنة مستقلة جديدة.



وقال تورك: "على الدول واجب التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات والانتهاكات الخطرة للقانون الإنساني الدولي ومقاضاة مرتكبيها، بما فيها تلك التي ترقى إلى مستوى جرائم بموجب القانون الدولي".