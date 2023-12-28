الإعلان عن مقتل رهينة أميركية-إسرائيلية محتجزة في قطاع غزة

أعلن تجمع نير عوز السكاني في جنوب إسرائيل الخميس مقتل رهينة إسرائيلية أميركية محتجزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول الماضي وذلك بعد أيام عدة من الإعلان عن مقتل زوجها.



وقال التجمع في بيان إن "جوديث واينستاين حاغاي أصيبت خلال هجوم السابع من تشرين الأول وتم السماح الآن بإعلان مقتلها في هجوم السبت" وقد توفيت متأثرة بجروحها.



وتعتبر واينستاين حاغاي أكبر سيدة محتجزة لدى حماس في قطاع غزة إذ تبلغ من العمر 70 عاما، وهي "أم لأربعة وجدة لسبعة وعملت معلمة للغة الإنكليزية متخصصة بالعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة واولئك الذين يعانون من مشاكل في التركيز".



وهي اختُطفت مع زوجها غاد حاغاي (73 عاما) الذي أعلن السبت عن مقتله في تشرين الأول. وما زالت جثتاهما في قطاع غزة.



وقال نجلهما آل حاغاي في مقابلة مع وكالة فرانس برس هذا الشهر: "أريد أن أصدق أنها لا تزال على قيد الحياة لكن ... لست متأكدا".



وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان سابق إنه "يشعر بالأسى إزاء الأنباء التي تفيد بأن الأميركي غاد حاغاي يُعتقد الآن أنه قُتل على يد حماس في 7 تشرين الأول".



وأضاف: "نواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها بأمان".