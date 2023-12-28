الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فنزويلا تعلن عن مناورة عسكرية "دفاعية" بعد إرسال بريطانيا سفينة حربية للمنطقة

أخبار دولية
2023-12-28 | 13:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فنزويلا تعلن عن مناورة عسكرية &quot;دفاعية&quot; بعد إرسال بريطانيا سفينة حربية للمنطقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فنزويلا تعلن عن مناورة عسكرية "دفاعية" بعد إرسال بريطانيا سفينة حربية للمنطقة

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أكثر من 5600 عسكري بالمشاركة في مناورة "دفاعية"، بعد إعلان بريطانيا إرسال سفينة حربية إلى المياه قبالة غويانا المجاورة.
     
وقال مادورو إنه أمر بتنفيذ "عملية مشتركة ذات طبيعة دفاعية ردا على استفزاز المملكة المتحدة وتهديدها للسلام وسيادة بلادنا".

آخر الأخبار

أخبار دولية

مناورة

عسكرية

"دفاعية"

إرسال

بريطانيا

سفينة

حربية

للمنطقة

LBCI التالي
الرئيس المكسيكي يشيد بالتوصل إلى إتفاقات هامة مع الولايات المتحدة حول الهجرة
أستراليا تؤكد مقتل إثنين من مواطنيها في لبنان بغارة إسرائيلية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:57

أ.ف.ب: فنزويلا تعلن عن تدريبات عسكرية "دفاعية" بعد إرسال بريطانيا سفينة حربية للمنطقة

LBCI
أخبار دولية
2023-12-25

بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى غويانا وفنزويلا تصف الخطوة بـ"الاستفزاز"

LBCI
أخبار دولية
2023-11-02

الصين في "حالة تأهب" بعد عبور سفينتين عسكريتين أميركية وكندية مضيق تايوان

LBCI
أخبار دولية
2023-10-25

ماكرون يعلن أن فرنسا سترسل سفينة عسكرية "لدعم" مستشفيات غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:45

العاصفة غيريت تضرب بريطانيا مخلفة ثلاثة قتلى

LBCI
أخبار دولية
16:21

الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت الرهائن الثلاثة بعدما اعتقدت أن استغاثتهم كانت فخا

LBCI
أخبار دولية
16:11

قصف إسرائيلي في محيط العاصمة السورية

LBCI
أخبار دولية
15:21

وزير خارجية الجزائر: خمسة ملفات تعطل زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:33

فصيلة التفتيشات في المطار أحبطت محاولة تهريب 20 كيلو غراما من الكبتاغون الى الكويت

LBCI
منوعات
05:00

بعد اخراج عنكبوت من أذنها شعرت بالألم مرة جديدة... "أحسست بالرعب مما تم اكتشافه وتقيأت"! (صور)

LBCI
منوعات
2023-12-27

ادعت أن زوجها السابق يطاردها وطلبت مساعدة الشرطة... ثم حلت الكارثة!

LBCI
أخبار دولية
16:11

قصف إسرائيلي في محيط العاصمة السورية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:36

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

وفاة المحترف توفيق وهبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كيف هو الوضع جنوباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

طريق الغبيري - بيروت: الدولة مرّت من هنا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:31

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر كانون الأول 2023

LBCI
أمن وقضاء
06:00

عطل ميكانيكي يوقف تلفريك جونية... والدفاع المدني أجلى شخصين حتى الساعة

LBCI
منوعات
05:58

حملت بعد عام من طلاقها... ولهذا السبب أبقت الأمر سراً!

LBCI
أخبار لبنان
07:55

ماذا في تفاصيل العطل في تلفريك جونية... وهل تمت معالجته؟

LBCI
أمن وقضاء
00:58

العثور على جثة شاب في غدراس

LBCI
فنّ
05:27

إدوارد فؤاد ينجو من حادث سير مروّع... شاهدوا سيارته المحطمة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
09:02

استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته... الجيش يعلن العثور على مواطن عراقي وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
06:19

ملكة جمال بوليفيا في قبضة الشرطة... وهذه هي الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More