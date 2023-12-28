فنزويلا تعلن عن مناورة عسكرية "دفاعية" بعد إرسال بريطانيا سفينة حربية للمنطقة

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أكثر من 5600 عسكري بالمشاركة في مناورة "دفاعية"، بعد إعلان بريطانيا إرسال سفينة حربية إلى المياه قبالة غويانا المجاورة.



وقال مادورو إنه أمر بتنفيذ "عملية مشتركة ذات طبيعة دفاعية ردا على استفزاز المملكة المتحدة وتهديدها للسلام وسيادة بلادنا".