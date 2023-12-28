مقتل فلسطينيَين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.



أفادت وزارة الصحة في بيان: "استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، في رام الله"، بينما أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني نقل ثمانية إصابات "بالرصاص الحي" من المدينة.



من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على "مهاجمين ألقوا عبوات ناسفة وزجاجات حارقة وفتحوا النار على قوات الأمن الإسرائيلية".



