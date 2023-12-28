وفد من حماس يصل القاهرة الجمعة للبحث في مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار

يتوجه وفد من حماس إلى القاهرة الجمعة لتقديم ملاحظات بشأن مبادرة مصرية تنص على وقف لإطلاق النار ينهي الحرب مع إسرائيل في غزة، وفق ما أفاد مسؤول في الحركة الخميس وكالة فرانس برس.

وأكّد مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس الخميس ، أنه سيتوجه غدا الجمعة وفد رفيع المستوى من المكتب السياسي لحماس الى القاهرة للقاءات مع المسؤولين بمصر ولإبلاغ رد الفصائل الذي يتضمن جملة من الملاحظات.



وقال: "لدى الفصائل جملة من النقاط والملاحظات بشأن تبادل الاسرى وأعداد الاسرى الفلسطينيين المقابل للافراج عنهم وضمانات الانسحاب العسكري بشكل كامل من القطاع".