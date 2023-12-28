واشنطن وباريس وبرلين ولندن تدين تسريع إيران إنتاج اليورانيوم المخصب

دانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، تسريع إيران إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب الذي كشف عنه تقرير أصدرته الثلاثاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقالت في إعلان مشترك: "نحن ندين هذا الإجراء الذي يزيد من تفاقم التصعيد المستمر للبرنامج النووي الإيراني"، مشيرة إلى أن "إنتاج إيران اليورانيوم العالي التخصيب ليس له مبرر مدني مقنع".