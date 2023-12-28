بايدن يعلن مقتل المواطنة الأميركية جوديس ونستين في هجوم 7 تشرين الأول

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الأميركية جوديث واينستين، التي كان يعتقد أن حماس اختطفتها، قُتلت على يد الحركة في هجوم السابع من تشرين الأول، مضيفا أن الأخبار أصابته "بالصدمة".



وصرح بايدن الأسبوع الماضي بأن زوجها جادي هاجاي قُتل أيضا في اليوم نفسه.