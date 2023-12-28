إلغاء قرار الإفراج عن 25 هنديا كانوا على متن طائرة أوقفتها فرنسا لأيام

ألغت محكمة الاستئناف في باريس، قرار الإفراج عن 25 هنديا كانوا على متن طائرة أوقفتها السلطات الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي على خلفية الاشتباه في الاتجار بالبشر.



وقالت محكمة الاستئناف في قرارها: "لقد أخطأ القاضي الأول في رفض طلبات المحافظة على أساس أن الموعد النهائي للإحالة قد انقضى".



وأمرت بتمديد احتجاز المواطنين الهنود المعنيين في منطقة الانتظار بمطار رواسي شارل ديغول لمدة ثمانية أيام.





