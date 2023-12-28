فرنسا تستقبل طفلَين فلسطينَيين مصابين

استقبلت فرنسا، طفلَين فلسطينيَين مصابَين نقلا إلى مستشفيات أطفال بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.



وتخطط باريس لعملية جديدة لاستقبال أطفال فلسطينيين مصابين أو مرضى جدا اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية "بما يتوافق مع التزامات رئيس الجمهورية" إيمانويل ماكرون.



وذكّرت الوزارة بأن "فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة وتواصل فعل ما بوسعها لمساعدة المدنيين"، مجدّدة "دعوتها إلى إقامة هدنة إنسانية من شأنها أن تؤدي إلى التوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار للسماح بمرور مساعدات إنسانية وإجلاء جرحى".

