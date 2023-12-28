فوز حلفاء إيران بأغلبية المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات العراقية

فازت القوى الشيعية الحليفة لإيران في العراق بأكثرية المقاعد في معظم المحافظات العراقية في انتخابات مجالس المحافظات وفق نتائج نهائية أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات الجمعة.



وظهر توجهان في تسع محافظات في وسط وجنوب البلاد، حيث من جهة حلّت بالصدارة التكتلات التي يرأسها المحافظون الحاليون، ومن جهة ثانية، التحالفات المشكّلة من قبل القوى الحليفة لإيران والتي تملك الغالبية في البرلمان.



وعلى سبيل المثال، في محافظات بغداد وذي قار وميسان والبصرة وبابل وكذلك واسط، هيمنت التحالفات نفسها على المراكز الأربعة الأولى من حيث عدد المقاعد.



وأبرز هذه التحالفات، تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري القيادي في الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية، إلى جانب تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكلاهما ينتميان إلى التحالف السياسي نفسه المعروف باسم الإطار التنسيقي.



ويليهما تحالف "قوى الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، المنضوي كذلك في الإطار التنسيقي.



وفي بغداد، تصدّر تحالف "دولة القانون" وتحالف "نبني" النتائج كلّ بتسعة مقاعد من أصل 52 مقعداً، تلاهما تحالف "تقدّم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.