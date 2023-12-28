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الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت الرهائن الثلاثة بعدما اعتقدت أن استغاثتهم كانت فخا

أخبار دولية
2023-12-28 | 16:21
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الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت الرهائن الثلاثة بعدما اعتقدت أن استغاثتهم كانت فخا
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الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت الرهائن الثلاثة بعدما اعتقدت أن استغاثتهم كانت فخا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن قواته قتلت ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة يوم 15 كانون الأول عندما ظنت خطأ أن استغاثتهم حيلة من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاستدراجها إلى كمين.

وخلص إلى أن الجنود تصرفوا بشكل صحيح بحسب أفضل تقدير لهم للأمر.

ونشر الجيش الإسرائيلي النتائج التي توصل إليها اليوم الخميس وخلص إلى أنه "لم يكن هناك أي قصد خبيث في الحدث، الجنود نفذوا الإجراء الصحيح حسب تقديرهم للحدث في تلك اللحظة".

وقال البيان إن رئيس أركان الجيش الجنرال هرتسي هاليفي "شدد على الأهمية القصوى للالتزام بالإجراءات النموذجية للعمليات".

وأضاف: "في الحالة التي لا يوجد فيها تهديد مباشر ولا يظهر تحديد الهوية عدوا واضحا، هناك حاجة للحظة من الفحص قبل إطلاق النار، إذا سنحت الفرصة".

وخلص التحقيق إلى أنه خلال أيام القتال العنيف، لم تكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن الرهائن كانوا محتجزين في مبان تعرضت فيها القوات لإطلاق نار كثيف.

وقال الجيش إن اللقطات أظهرت أن الرهائن خلعوا قمصانهم وأن أحدهم كان يلوح بقطعة قماش بيضاء. وتبين أنهم رهائن فقط بعد فحص جثثهم.

وأعلن هاليفي أن "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته لإنقاذ الرهائن في هذه الواقعة".

وقال: "السلسلة القيادية بأكملها تشعر بالمسؤولية عن هذا الحدث الصعب، وتأسف لهذه النتيجة، وتشارك عائلات الرهائن الثلاثة حزنها".

أخبار دولية

الجيش الإسرائيلي

رهائن

غزة

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