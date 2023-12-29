الجيش الأميركي يُسقط في البحر الأحمر مسيّرة وصاروخا بالستيا أطلقهما الحوثيون

أسقطت البحرية الأميركية الخميس في جنوب البحر الأحمر مسيّرة وصاروخا بالستيا مضادا للسفن أطلقهما المتمردون الحوثيون في اليمن، حسبما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).



وقالت سنتكوم عبر منصة "إكس": "لم تتضرر أي من السفن الـ18 الموجودة في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات"، مشيرة إلى أن هذه هي "محاولة الهجوم الـ22 التي ينفذها الحوثيون ضد سفن دولية منذ 19 تشرين الأول".