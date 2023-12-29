ضربات روسية على مدينتي خاركيف ولفيف

تعرضت خاركيف (شمال شرق) ولفيف (غرب) لضربات روسية صباح الجمعة حسبما أعلن رئيسا بلديتي المدينتين الأوكرانيتين.



وفي خاركيف أبلغ رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف عن وقوع "هجوم ضخم" مع "سماع ستة انفجارات على الأقل"، بينما في لفيف تحدث نظيره أندريه سادوفيي عن وقوع "ضربتين".



ولم يبلغ المسؤولان عن أي دمار أو ضحايا في هذه المرحلة.