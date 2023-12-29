إيران تقول إنها أعدمت 4 "مخربين" على صلة بجهاز الموساد الإسرائيلي

أعلنت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطات أعدمت اليوم الجمعة أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي

الموساد.



وقالت الوكالة إنه جرى صباح اليوم "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد".