انفجارات في كييف وإطلاق صافرات الإنذار في كافة أنحاء أوكرانيا

دوّت انفجارات في كييف، حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، وأطلقت صافرات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية استهدفت عدة مدن في انحاء أوكرانيا.



وقال كليتشكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "انفجارات في كييف. تفعيل الدفاعات الجوية. الزموا الملاجئ"، وتم تفعيل إنذارات جوية على مستوى البلاد بعيد الساعة 05,00 ت غ.