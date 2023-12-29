قتيل و15 جريحا في ضربات روسية

قتل شخص وجرح 15 آخرون في كييف وخاركيف في موجة من الضربات الروسية الجمعة، بحسب ما أعلن مسؤولون في حصيلة غير نهائية.



وقال حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف: "قتل شخص جراء هجمات المحتلّين على خاركيف".



بدوره قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو: "حاليا نُقل سبعة أشخاص في العاصمة إلى المستشفى".