هجوم روسيّ جويّ ضخم على أوكرانيا

شنّت روسيا هجومًا جويًا ضخمًا على أوكرانيا، باستخدام طائرات مسيرة وعدة أنواع من الصواريخ، وفق ما أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات.



وأوضح، في تصريحات بثها التلفزيون، أنّ روسيا استخدمت، في الهجوم، صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز وصواريخ باليستية، بما شمل طراز إكس-22، التي يصعب للغاية اعتراضها.



ووردت تقارير رسمية عن سماع دوي انفجارات، في العاصمة الأوكرانية، كييف ومدينة خاركيف، في الشمال ولفيف، في الغرب ودنيبرو، في الشرق.

واستهدفت روسيا بنية تحتية إجتماعية وحيوية، في هجوم كبير، بصواريخ وطائرات مسيرة على أوكرانيا، وفق ما قال رئيس الوزراء الأوكرانيّ دنيس شميهال.