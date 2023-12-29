بعد أشهر من المفاوضات... كيبيك تتوصل لاتفاق مبدئي مع موظفي القطاع العام

أعلن تجمع يضم نقابات تمثل مئات الالاف من موظفي القطاع العام في مقاطعة كيبيك الكندية، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة ما قد يجنب الدعوة لإضراب عام.



وقالت "الجبهة المشتركة" التي تمثل 420,000 موظف رسمي في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية في بيان إن الجانبين وبعد أسابيع من الاضطرابات توصلا إلى "اتفاق مُقترح من حيث المبدأ" سيتم التصويت عليه في كانون الثاني.



ويأتي ذلك غداة إعلان نقابة المعلمين في كيبيك التي تمثل 66,000 موظف في 800 مدرسة عن التوصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة بشأن الرواتب وظروف العمل. والمعلمين مضربين عن العمل منذ أكثر من شهر.