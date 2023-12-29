الجيش الأوكراني يعلن تدمير 114 مسيّرة روسية وصواريخ

أعلنت أوكرانيا، أنها دمّرت 114 من بين 158 من الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها روسيا في آخر سلسلة من الهجمات التي أوقعت عشرة قتلى على الأقل و70 جريحا في أنحاء البلاد.



وقال سلاح الجو الاوكراني: "العدو استخدم 158 من وسائل الهجوم الجوي ضد أوكرانيا الليلة الماضية: صواريخ من مختلف الطرازات ومركبات جوية مسيرة" مضيفا أنه دمر 114 من تلك الاهداف بحسب معلومات أولية.

وفي السياق، قتل 12 شخصا على الأقل في أوكرانيا في سلسلة هجمات بمسيرات وضربات صاروخية روسية، حسبما قال وزير الداخلية إيغور كليمنكو.



وأكد كليمنكو سقوط خمسة قتلى في منطقة دينبروبتروفسك وقتيلين في أوديسا وقتيلين في كييف وقتيل في كل من لفيف وزابوريجيا وخاركيف.