الأونروا: قافلة مساعدات لغزة تعرضت لإطلاق نار

أطلق الجيش الإسرائيليّ النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها، في قطاع غزة، من دون وقوع إصابات، وفق ما قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وكتب مدير الأونروا، في غزة، توماس وايت، على منصة إكس: "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات، أثناء عودتها من شمال غزة، عبر طريق حدّده الجيش الإسرائيليّ."



وأضاف: "لم يصب قائد قافلتنا الدولية وفريقه بأذى، لكن إحدى المركبات تعرّضت لأضرار."



وشدّد على أنّه لا ينبغي أبدًا، أن يكون العاملون، في مجال الإغاثة هدفًا.



وأفاد مصدر، في الأونروا وكالة "فرانس برس" أنّ الحادث وقع، بعد ظهر الخميس.