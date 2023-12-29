السلطات التركية ألقت القبض على أشخاص لهذا السبب

ألقت السلطات التركية القبض على 29 شخصًا يشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية، في تسعة أقاليم، وفق ما قال وزير الداخلية التركيّ علي يرلي قايا.



وكتب الوزير على موقع إكس: "المشتبه بهم اعتقلوا، خلال عملية "الأبطال-37"، بسبب تخطيطهم لشن هجمات على كنائس ومعابد يهودية، في إسطنبول."



وكثفت السلطات عملياتها ضد الدولة الإسلامية والمقاتلين الأكراد، في الأسابيع القليلة الماضية، بعدما فجر مسلحون أكراد قنبلة، قرب مبان حكومية، في أنقرة.