بولندا تقول إن جسما مجهولا دخل مجالها الجوي من أوكرانيا

أعلنت بولندا أن جسما غير محدّد دخل مجالها الجوي من أوكرانيا، فيما أشار سلاح الجو البولندي إلى أن الحادث قد يكون مرتبطا بالهجوم الجوي الروسي الضخم على أوكرانيا.



وقال الناطق باسم قيادة العمليات للقوات المسلحة الكولونيل ياتسيك غوريسيفسكي لمحطة "تي في إن 24" الإخبارية إن "الجسم وصل من الحدود الأوكرانية" مضيفا "كان هناك قصف مكثف على الأراضي الأوكرانية ليلا، لذلك قد يكون الحادث مرتبطا بذلك".

