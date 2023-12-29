وزارة الخارجية الأوكرانية: الهجوم الصاروخيّ الروسيّ أحد أكبر الهجمات

وصفت وزارة الخارجية الأوكرانية الهجوم الصاروخيّ الروسيّ بأحد أكبر الهجمات، منذ بداية الغزو الشامل.



وقالت الوزارة: هذا يثبت أنه لا مجال للحديث عن هدنة مع موسكو."



وأضاف: "روسيا لا تدرس أي سيناريوهات أخرى سوى تدمير أوكرانيا بالكامل."