بسبب الضباب الكثيف... تأخّر أكثر من 600 رحلة جوية في مدنٍ صينية مختلفة

تأخّرت أكثر من 600 رحلة جوية في مدنٍ صينية مختلفة، بسبب ضباب كثيف يغطي مناطق من شمالي البلاد، وصولاً حتى شنغهاي.



وسيستمر الضباب لأكثر من 24 ساعة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، وقد تسبب بانخفاض مستوى الرؤية لأقل من 200 مترا وأقل من 50 مترا في بعض المناطق المرتفعة.