بسبب عاصفة... طيارون يصارعون رياحًا شديدة للهبوط بطائرة في مطار هيثرو في لندن

صارع طيارون رياحًا شديدة للهبوط بطائرة في مطار هيثرو في لندن.وتعيش لندن تحت عاصفة ادت إلى تأخير في المطار وإلغاء العديد من الرحلات الجوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.