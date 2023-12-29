ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة جراء القصف الاسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في القطاع، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الاسرائيلي على غزة إلى 21507 أشخاص وذلك في اليوم الرابع والثمانين لنشوب الحرب بين اسرائيل وحماس.وقالت وزارة الصحة في بيان: "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 21,507 شهيد و 55,915 اصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".