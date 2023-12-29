الجيش الاسرائيلي يكثّف ضرباته على قطاع غزة

كثّف الجيش الإسرائيلي ضرباته على قطاع غزة في اليوم الرابع والثمانين على الحرب في غزة.



وقتلت ضربة جوية إسرائيلية على منزل في مدينة خان يونس بالجنوب عشرات الفلسطينيين.



هذا وهاجمت قوات إسرائيلية مناطق في وسط وجنوب غزة حيث يخشى السكان من توغل بري جديد في مناطق مكتظة بعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا الى هذه المناطق.



وعن العملية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن المهمة في خان يونس هي تفكيك حماس، بحيث لا يكون لديها قدرات عسكرية أو قدرة على الحكم.