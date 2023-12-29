شركة حاويات شحن ألمانية ستواصل تحويل مسار سفنها من قناة السويس

أعلنت شركة حاويات شحن ألمانية أنها ستواصل تحويل مسار سفنها من قناة السويس لأسباب أمنية.



وكشفت شركة جالاكسي ماريتايم المالكة لناقلة الحاويات جالاكسي ليدر المحتجزة لدى الحوثيين، منذ 19 كانون الاول، أنّ تقارير مشجعة وردت من الفلبين عن إفراج وشيك عن سبعة عشر بحارًا يحتجزهم الحوثيون مع الناقلة.