حلف شمال الأطلسي يطلق طائراته أكثر من 300 مرة في 2023 للتصدي لمقاتلات روسية

كشف حلف شمال الأطلسي أن القوات الجوية للحلف أطلقت طائراتها أكثر من 300 مرة للتصدي للطائرات العسكرية الروسية خلال العام الحالي.



وقال الحلف: "الغالبية العظمى من المواجهات الجوية بين طائرات حلف شمال الأطلسي والطائرات الروسية كانت آمنة ومهنية. وكانت اختراقات الطائرات العسكرية الروسية للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي نادرة وقصيرة المدة بشكل عام"، مشيرا الى أن معظم الاختراقات الجوية حدثت فوق بحر البلطيق.



وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط من العام الماضي، عزز حلف شمال الأطلسي بشكل كبير دفاعاته الجوية على الجانب الشرقي بمزيد من الطائرات المقاتلة ودوريات المراقبة والدفاعات الجوية الأرضية.



وقال ديلان وايت المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي في بيان: "طائرات حلف شمال الأطلسي المقاتلة في الخدمة على مدار الساعة وعلى استعداد للتحليق في حال رصد رحلات جوية مريبة أو غير معلنة بالقرب من المجال الجوي لحلفائنا".



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شنت روسيا أحد أكبر هجماتها الصاروخية على أوكرانيا خلال الحرب حتى الآن مما أسفر عن مقتل 12 مدنيا وإصابة العشرات وقصف مباني سكنية في العاصمة كييف وجنوب وغرب البلاد.