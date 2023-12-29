الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

محكمة روسية تحكم على حليفة لنافالني بالسجن تسع سنوات

أخبار دولية
2023-12-29 | 07:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
محكمة روسية تحكم على حليفة لنافالني بالسجن تسع سنوات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
محكمة روسية تحكم على حليفة لنافالني بالسجن تسع سنوات

حُكم على حليفة للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الجمعة بالسجن تسع سنوات في تومسك في سيبيريا بعد اتهامها بـ"إنشاء منظمة متطرفة"، وفق ما أعلن أنصارها، في سياق ممارسة قمع شامل في روسيا.
     
وحكمت المحكمة في تومسك "بالسجن تسع سنوات على كسينيا فادييفا"، العضو السابقة في مجلس بلدية تومسك، حسبما أشار أنصارها على تلغرام، مؤكدين أن محامي الدفاع "سيستأنفون بالطبع هذا القرار".
     
وقال محامياها سيميون فودنيف وكيريل تيريوخين في مقطع فيديو بثته وسيلة الإعلام المستقلّة "سوتا" على "تلغرام" إنّ "ما حدث خلال هذه المحاكمة لا علاقة له بالعدالة".
     
وكانت كسينيا فادييفا (31 عاماً) قادت فريق نافالني في تومسك. وبدأت محاكمتها في آب، وهي متهمة بـ"إنشاء منظمة متطرفة" و"المشاركة في منظمة تنتهك حقوق المواطنين".
     
وسمِّم أليكسي نافالني في تومسك عام 2020 خلال زيارة دعم للمتعاونين المحليين معه قبل الانتخابات. وبعد معاناته أعراضا خطرة، نقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج ثم احتجز وحكم عليه بالسجن لدى عودته إلى روسيا.
     
وانتُخبت فادييفا لعضوية مجلس مدينة تومسك عام 2020 مع ناشطين مستقلّين آخرين في سيبيريا، الأمر الذي شكّل نجاحاً نادراً للمعارضة الروسية في ذلك الوقت.
     
وعام 2021، أعلنت السلطات أن فرق حملة نافالني "متطرّفة" ما عرّض أنصار المعارض الروسي والمتعاونين معه لخطر الملاحقة الجنائية.
     
ورغم أنّ العديد منهم غادروا روسيا، فإن كسينيا فادييفا رفضت الذهاب إلى المنفى وأوقفت في كانون الأول 2021 بتهمة تنظيم جماعة "متطرفة".
     
وقالت مؤسسة مكافحة الفساد وهي منظمة غير حكومية على منصة "إكس" رداً على إدانة فادييفا: "لم ترتكب كسينيا أي جريمة، فهي سياسية شجاعة حاربت ضد نظام بوتين الفاسد. يجب إطلاق سراحها".
     
وفي حزيران، حُكم على المسؤول عن مقر أليكسي نافالني في مدينة أوفا في وسط روسيا بالسجن سبع سنوات ونصف سنة بتهمة "التطرف".
     
وكانت ليليا تشانيتشيفا، وهي محاسِبة، أول متعاونة مع نافالني تخضع لمحاكمة بتهمة إنشاء "منظمة متطرفة".
     
وكانت تركت وظيفتها للانضمام إلى صندوق مكافحة الفساد التابع لنافالني في العام 2017، كما شاركت بنشاط في حركة الاحتجاج ضدّ الفساد في منطقتها.
     
ووفق المنظمة غير الحكومية المختصّة "أفد-إنفو"، أوقف حوالى 20 ألف روسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا بسبب احتجاجهم على سياسة الكرملين.
     
ويقبع جميع المعارضين الرئيسيين تقريباً خلف القضبان مثل فلاديمير كارا مورزا وإيليا ياشين أو في المنفى.

أخبار دولية

روسية

حليفة

لنافالني

بالسجن

سنوات

LBCI التالي
بسبب عاصفة... طيارون يصارعون رياحًا شديدة للهبوط بطائرة في مطار هيثرو في لندن
حلف شمال الأطلسي يطلق طائراته أكثر من 300 مرة في 2023 للتصدي لمقاتلات روسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-11-08

الحكم على الفرنسي لوي ارنو المعتقل في ايران بالسجن خمس سنوات

LBCI
أخبار دولية
07:33

حلف شمال الأطلسي يطلق طائراته أكثر من 300 مرة في 2023 للتصدي لمقاتلات روسية

LBCI
أخبار دولية
04:54

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 114 مسيّرة روسية وصواريخ

LBCI
آخر الأخبار
03:33

التحكم المروري: الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عيناتا - الأرز وكفرذبيان - حدث بعلبك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:58

فرنسا تعزز إجراءاتها الأمنية ليلة رأس السنة

LBCI
أخبار دولية
09:15

عملية دهس نفذها فلسطيني في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
09:06

إيران ترفض انتقادات الغرب لزيادة تخصيب اليورانيوم

LBCI
أخبار دولية
09:03

بولندا تؤكد أن صاروخا روسيا دخل مجالها الجوي وخرج منه نحو أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:13

نصار: لنقل امتياز تلفريك جونية ليكون تحت وصاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات

LBCI
أمن وقضاء
03:25

خزّنوا وروّجوا المخدّرات في مناطق عدّة من جبل لبنان... "المعلومات" توقفهم بالجرم المشهود

LBCI
أخبار دولية
00:14

صدور قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:50

بسبب عاصفة... طيارون يصارعون رياحًا شديدة للهبوط بطائرة في مطار هيثرو في لندن

LBCI
أخبار لبنان
07:47

كيف هو الوضع جنوبا؟

LBCI
أخبار لبنان
16:36

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

وفاة المحترف توفيق وهبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:08

جوانا كركي تتزوّج للمرّة الثانية... من هو زوجها "الميليونير"؟

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع سعر صفيحة البنزين... ماذا عن الغاز والمازوت؟

LBCI
أخبار لبنان
15:56

بيان للجيش بعد انتهاء عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك - جونية

LBCI
أخبار لبنان
13:19

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية: نهيب بأهلنا في القرى الأمامية فصل الكاميرات الخاصة عن الانترنت بعد خرق العدو لها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

وفاة المحترف توفيق وهبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

توقيفات فساد التربية تابع... أمل شعبان خلف القضبان بجرم الرشوة والإثراء غير المشروع

LBCI
أخبار لبنان
14:30

بيان للدفاع المدني بعد حادثة التلفريك... ماذا جاء فيه؟

LBCI
أخبار دولية
16:21

الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت الرهائن الثلاثة بعدما اعتقدت أن استغاثتهم كانت فخا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More