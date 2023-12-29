ماكرون يدعو إلى بذل جهود جديدة لمكافحة تغير المناخ والفقر

ماكرون: علينا تسريع التحول في مجال البيئة ومكافحة الفقر في الوقت نفسه

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن النزاعَين في أوكرانيا والشرق الأوسط يجب ألا يصرفا انتباه العالم عن مكافحة تغير المناخ والفقر.



وفي مقال افتتاحي في صحيفة "لوموند"، اقترح ماكرون ميثاقا عالميا جديدا للمناخ وجدد دعواته إلى إصلاح الحوكمة المالية العالمية من أجل إشراك البلدان الناشئة بشكل أفضل.



ويحرص الرئيس الفرنسي على المضي قدما في برنامجه الإصلاحي بعد أشهر من الجدل بشأن قانون الهجرة الذي أثار تبنيه في البرلمان أزمة سياسية هذا الشهر.



وقال ماكرون إن حرب روسيا في أوكرانيا والحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس لا ينبغي "أن تصرفا الانتباه عن أولوياتنا".



وأضاف: "علينا تسريع التحول في مجال البيئة ومكافحة الفقر في الوقت نفسه".



وجعل ماكرون قضية تغير المناخ أولوية في سياساته.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي، اتفقت 200 دولة مجتمعة في مؤتمر المناخ "كوب28" الذي عقدته الأمم المتحدة في دبي على أول دعوة للعالم إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.



وأشار ماكرون الى أن الأمر متروك لدول مجموعة السبع المتقدمة وكذلك الصين لقيادة الطريق للمساعدة في إبعاد العالم عن الوقود الأحفوري.



وكتب: "علينا التخلي عن الفحم بحلول العام 2030، وعن النفط بحلول العام 2045، وعن الغاز بحلول العام 2050".



وأشار إلى أنه يجب تسريع عملية تمويل مصادر الطاقة المتجددة وكذلك الطاقة النووية في الدول الناشئة.



كما دعا إلى إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



وقال: "بعد 80 عاما على إنشائها، ما زالت هذه الهيكلية المالية صغيرة الحجم مقارنة بحجم الاقتصاد العالمي وعدد السكان".



وأضاف: "كما أنها مجزأة إلى حد كبير لأننا لم نفتح الباب أمام البلدان الناشئة والنامية في حوكمة هاتين المؤسستين".