بولندا تؤكد أن صاروخا روسيا دخل مجالها الجوي وخرج منه نحو أوكرانيا

أكدت بولندا أن صاروخا روسيا دخل مجالها الجوي صباح الجمعة قبل أن يخرج منه نحو أوكرانيا، على ما أعلن الجيش البولندي.



وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي الجنرال فيسلاف كوكولا: "كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيا دخل المجال الجوي البولندي. رصدناه بالرادار. وغادره" فورا باتجاه أوكرانيا.