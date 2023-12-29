إيران ترفض انتقادات الغرب لزيادة تخصيب اليورانيوم

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء من برنامجها النووي السلمي.



وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة لوسائل إعلام رسمية: "التخصيب بمعدل 60 بالمئة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائما وسيظل متسقا مع الاحتياجات السلمية للبلاد وخاضعا لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".