عملية دهس نفذها فلسطيني في الضفة الغربية

أُصيب أربعة أشخاص بجروح، في هجوم دهس بالسيارة نفذه فلسطينيّ، قرب موقع عسكريّ، عند مفرق مخيم الفوار، جنوب مدينة الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن الجيش الاسرائيليّ.



وأشار الجيش، في بيان، إلى أنّ عناصره، في المنطقة شلت حركة المهاجم.



وقال: "نُشر جنود إضافيين لتعزيز وجود الجيش، في المنطقة."