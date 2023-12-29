ميلي يبلغ قادة "بريكس" قرار الأرجنتين عدم الإنضمام إلى المجموعة

ميلي يبلغ قادة "بريكس" قرار الأرجنتين عدم الإنضمام إلى المجموعة



أبلغ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي قادة دول "بريكس" أن بوينوس أيريس لن تنضم إلى المجموعة مطلع العام 2024، إلتزامًا بما كان الرئيس الليبرالي المتطرف تعهد به حملته الإنتخابية، وفق ما أفادت الرئاسة الجمعة.



وفي رسالة وجهها إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والأعضاء الآخرين في "بريكس" (روسيا، الهند، الصين، إفريقيا الجنوبية)، إعتبر ميلي أن "إنضمام الأرجنتين إلى مجموعة بريكس كبلد كامل العضوية إعتبارًا من مطلع كانون الثاني 2024 ليس مناسبًا".



وأكد الرئيس الذي تولى منصبه في 10 كانون الأول أن السياسة الخارجية لحكومته تختلف في نواح كثيرة عن سياسة الحكومة السابقة.



وقال: "في هذا السياق، ستتم مراجعة بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة، وبينها إنشاء هيئة تعنى بمشاركة البلاد في بريكس".